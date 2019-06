Frå tvillingfødsel til den største sigeren i karrieren for norsk golfprofil

sport

37 år gamle Johansen vann matchplay-turneringen Andalucía – Costa del Sol etter å ha slått franskmannen Ugo Coussaud i finalen.

Triumfen var den første og største i karrieren til golfprofilen.

– Dette kjennest fantastisk. Det har vore ein berg-og-dal-bane med alle kampane. Vi har spelt matchplay, og det er fantastisk å stå her eg står no, sa Johansen på nettsidene til Challenge-touren etter at triumfen var eit faktum.

– Eg har trena mykje i akkurat dette området, så det var artig å komme tilbake hit og vinne, la til han.

Tvillingpappa

37-åringen innrømmer vidare at den siste tida har vore spesiell. For berre to månader sidan vart han pappa til tvillingar. Det tvinga han til å kutte kraftig ned på turneringsaktiviteten.

– Eg var heldig som kunne reise og spele både førre helg og denne helga, men no må eg heim nokre veker fram til svigermor kjem for å bu saman med kona og barna igjen, seier Johansen.

Sigeren på søndag reddar på mange måtar sesongen for veteranen.

– Eg veit at sjølv om eg ikkje får til å spele meir enn sju eller åtte turneringar, har eg framleis plassen min (på Challenge Tour) neste år, seier han.

For førsteplassen innkasserte han 325.000 kroner. I tillegg har han ikkje berre plass på Challenge-touren neste år, men for dei to neste sesongane.

Rankinghopp

Den første triumfen i karrieren kom 18 år etter at han debuterte på Challenge-touren. Profesjonell vart 37-åringen i 2006. Då var han spådd ein solid karriere.

Stavanger-karen har slite med å leve opp til forventningane, men spelte på europatouren (nivået over Challenge-touren) i fire sesongar mellom 2006 og 2010.

Triumfen søndag gav oss eit veldig byks på verdsrankinga. Johansen er no nummer 362. Førre veke var han nummer 772.

No pustar han golfkometen Viktor Hovland i nakken i kampen om å vere Noregs beste spelar rankinga. Hovland er nummer 339.

(©NPK)