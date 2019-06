IOC signerte historisk sponsoravtale

sport

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) stadfesta måndag storavtalen med dei to selskapa. Det er første gong i historia at to selskap inngår ein slik felles hovudsponsoravtale.

Verken IOC-sjef Thomas Bach eller dei to selskapa vil kommentere kor mykje pengar som er involvert.

– Dette samarbeidet vil tilføre arbeidet med å promotere dei olympiske verdiane ein ny dimensjon, sa Bach i samband med offentleggjeringa.

Coca-Cola har vore OL-sponsor sidan 1928.

Avtalen vart presentert i samband med IOC-sesjonen på måndag i Lausanne. Der skal òg arrangøren av vinter-OL i 2026 blir peikt ut.

Stockholm/Åre og Milano/Cortina kjempar om å bli tildelt leikane om sju år.

(©NPK)