Brann fekk juling i den 4. runden i cupen – også Stabæk vart slått ut

Av eliteserielaga er Ranheim, Viking og Mjøndalen så langt vidare til kvartfinalen i cupen. Dit skal òg Fram Larvik og KFUM Oslo.

Brann fekk verkeleg køyrt seg i andre omgang då dei gjesta Ranheim. Det stod 1–0 til pause etter at Brann hadde skapt trykk mot slutten av første omgang, men det tok ikkje lang tid før Ranheim hadde punktert kampen.

I det 50. minuttet scora Michael Karlsen på eit langskot, medan Ola Solbakken auka til 3–0 ni minutt seinare. Endå verre vart det for Brann etter ytterlegare seks minutt, då Magnus Blakstad gjorde 4–0 med den andre scoringa si for dagen.

Trenar Lars Arne Nilsen tok grep ved å byte inn Fredrik Haugen og Daouda Bamba etter det fjerde baklengsmålet, men til liten nytte. Ranheim heldt unna og avanserte i cupen på komfortabelt vis.

Viking sprudla

I eit anna reint eliteserieoppgjer tok det fyr frå start av mellom Viking og Stabæk. Heimelaget tok leiinga 1–0, Stabæk vende til 2–1, før Viking var oppe i 3–2 – alt på 23 minutt.

Etter det roa det seg litt ned på målfronten, men begge lag skapte moglegheiter nok til å score. For Stabæk vart det betydeleg tøffare då toppskårar Franck Boli vart utvist for å ha vore ufin mot Zlatko Tripic tidleg i andre omgang.

Det skulle rett nok ta ei god stund før Viking punkterte kampen. Kristian Thorstvedt gjorde 4–2 i det 84. minuttet, før Tommy Høiland fastsette sluttresultatet til 5–2 to minutt seinare.

Komfortabelt for MIF

Mjøndalen hadde ikkje nemneverdige problem med å ta seg vidare med 3–0 borte mot Kongsvinger, sjølv om laget var noko treige i starten onsdag kveld.

Det hjelpte sjølvsagt på at KIL-forsvarar Ville Jalaston vart utvist like før sidebyte. Fire minutt etter pause scora Stian Aasmundsen 1–0-målet for Mjøndalen.

Sondre Solholm Johansen gjorde 2–0 etter ein dryg times spel, medan Aasmundsen vart tomålsscorar etter 71 minutt.

2. divisjonslaget Fram Larvik gjekk til kvartfinalen med 3–1-siger over Bærum. KFUM Oslo frå 1. divisjon slo Tromsdalen 2–1 etter at Stian Sortevik avgjorde på overtid.

