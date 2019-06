Draumestart for Carlsen i Kroatia

sport

Sjakkstjerna har fått mykje merksemd for andre ting enn sjakkspel den siste tida, men leverte onsdag då han var tilbake ved brettet.

Carlsen spelte med svarte brikker, men klarte å spele ut nederlandske Giri i det første partiet i storturneringa i Kroatia. Med sigeren har Carlsen no 69 parti langsjakk utan tap.

Torsdag held Carlsen fram turneringa med parti mot Viswanathan Anand. Då har nordmannen kvite brikker. Storturneringa blir avslutta 8. juli.

Carlsen har dei siste dagane fått meir merksemd for at han har opprette klubben Offerspill SK. Ei av årsakene til dette er å påverke valet i kongressen i Larvik 7. juli slik at Norges Sjakkforbund inngår sponsoravtale med spelselskapet Kindred. Carlsens val har skapt kraftig debatt.

(©NPK)