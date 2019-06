Mexicansk dommar i Noregs VM-kvartfinale

sport

Med seg på linjene får ho Mayte Chávez og Enedina Caudillo, som også er frå Mexico. Katalin Kulcsar frå Ungarn er fjerdedommar.

Massimiliano Irrati frå Italia blir VAR-ansvarleg under kampen på Stade Océane.

Venegas dømte òg i VM for kvinner for fire år sidan og i OL-turneringa i Brasil året etter, der ho dømte ein semifinale. Ho har dømt Noreg fleire gonger i Algarve Cup, mellom anna i ein 5–2-siger over Danmark i 2015.

Tidlegare i VM dømte ho Sveriges 2–0-siger over Chile og Brasils 1–0-siger over Italia, begge i gruppespelet.

