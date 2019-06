Sjögren etter treningssmell: – Ingen fare med Caro

sport

– Ho fekk eit spark av Maren (Mjelde) i den første spelsekvensen, men det er ikkje noko. Ingen fare, sa Martin Sjögren til NTB etter treninga.

Den norske angrepsstjerna stoppa opp og tok seg til ankelen, og lege Said Tutunchian kom ut og sjekka henne. Ho spelte vidare, men observert frå sidelinja verka det som ho ikkje belasta ankelen fullt. Kroppsspråket var heller ikkje det vanlege positive.

Då treninga som vanleg vart avslutta med 5-a-side-kampar, gav ho seg etter den første. Etterpå var ho i ein lang samtale med Sjögren.

«Ingen har trøbbel»

– Treninga er veldig individualisert. Ingen har trøbbel, men nokre ville stå over spelet mot slutten, og Caro ville spele berre éin kamp. Det er ingen fare, gjentok Sjögren.

Også Isabell Herlovsen og Maria Thorisdottir stod over spelet på liten bane. Det er heilt vanleg at spelarar av belastingsomsyn får lov til det.

Graham Hansen er svært viktig for det norske laget, og det ville vore eit hardt slag om ho ikkje kunne vere med mot England.

Sjögren er tilfreds med førebuingane etter den timelange økta i Deauville onsdag.

– Eg såg igjen energi i auga og energi i beina, sa han.

– No har vi alt klart. Vi hadde ein god dag i går òg, og då landa vi det siste, eigentleg. Kampplanen er klar, så får vi sjå kva England kjem med. Eg trur dei vil sjå ut omtrent som dei har gjort, for eg trur ikkje England endrar seg for ein kamp mot Noreg.

Same lag

Sjögren ser som venta ut til å stille same lag som i førre kamp mot Australia. Det blir i så fall første gong i VM han mønstrar same lag to gonger på rad. Tidlegare har han veksla mellom to ulike oppstillingar som er brukte annankvar gong.

Han blanda korta litt under formasjonsdelen av treninga, men i det eine laget var sidebackane, kanta og spissane, i det andre midtstopparane og dei sentrale midtbanespelarane. Det var slik Graham Hansen hamna i duell med Mjelde.

Noregs trulege lag (4-4-2): Ingrid Hjelmseth – Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Kristine Minde – Karina Sævik, Vilde Bøe Risa, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten – Caroline Graham Hansen, Isabell Herlovsen.

