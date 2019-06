Astrid Uhrenholdt Jacobsen blir leiar av utøvarkomiteen

sport

Det skriv Norges idrettsforbund i ei pressemelding torsdag.

– Det er først og fremst ei stor ære å leie ein gjeng med så mykje engasjement på vegner av norske utøvarar, seier Jacobsen.

Ho erstattar Kjartan Haugen.

I tillegg til langrennsløparen består komiteen av Øyvind Watterdal, Andrine Benjaminsen, Anna Margrete Sletsjøe, Birgit Skarstein, Eldar Rønning, Lena Schrøder, Morten Minde, Stian Skjerahaug, Thea Therese Vingmark Næss.

– Eg har tru på at det går an å gjere ein forskjell. I tillegg er det viktig at utøvarar òg får forståing for korleis idretten i Noreg er bygd opp. Auka kunnskap og forståing er viktig i ein utøvarkvardag òg, seier Jacobsen på spørsmål om kvifor ho ønsker å engasjere seg.

Som vald leiar for utøvarkomiteen vil òg langrennsløparen få ein plass i Idrettsstyret.

– Eg veit kva eg går til. Eg har sete i mindre utval og styrer tidlegare, men ikkje av samanliknbar karakter. Eg forventar ein bratt læringskurve, men ser fram til å bringe utøvarperspektivet til bordet, seier ho om rolla.

(©NPK)