Liverpool hentar nederlandsk talent

sport

Det stadfestar Liverpool på heimesidene sine torsdag. Van den Berg har skrive under på ein langtidskontrakt og vil slutte seg til troppen når det internasjonale overgangsvindauget opnar i juli.

– Det er ei fantastisk kjensle. For meg er dette den største klubben i verda og ein draum som går i oppfylling, seier 17-åringen.

Van den Berg debuterte på øvste nivå i Nederland førre sesong. Han fekk totalt 15 kampar for PEC Zwolle.

Ifølgje The Guardian vil han i første omgang koste Liverpool 1,3 millionar pund, tilsvarande dryge 14 millionar kroner. Diverse bonusar kan føre til at avtalen endar på nesten 50 millionar. Avisa skriv vidare at 17-åringen var ønskt òg av Ajax og Bayern München.

(©NPK)