Press frå Carlsen-teamet set stoppar for mogleg sjakk-VM i Stavanger

– Med dei ytringane som no er komne frå Carlsen, ser vi ikkje lengre moglegheita/vitsen med å halde fram prosessen med å få VM i sjakk til Noreg i 2020. Det blir umogleg for oss som arrangør å jobbe for å få det til når det er så mykje uvisse om verdsmeisteren i det heile kjem til å spele i Noreg, skriv Norway Chess i ei pressemelding.

Torsdag gjekk faren til Magnus Carlsen, Henrik Carlsen, hardt ut mot planane om eit sjakk-VM i Stavanger.

– Vi ber om at norsk sjakk og Stavanger legg til sida kampen om eit VM på heimebane i denne omgangen, skreiv han på vegner av seg sjølv, sonen Magnus Carlsen og manager Espen Agdestein.

Og med det skrinla han i realiteten planane om eit sjakk-VM i Noreg neste år.

For stort press

Carlsen meiner eit VM i Noreg ville føre til eit for stort press på Magnus Carlsen. Sjakkverdsmeisteren har òg sjølv vore kritisk til valet av Stavanger og meir enn antyda at han ikkje ville spele om meisterskapen vart lagt dit.

– Å spele sjakk-VM på heimebane i Noreg er på den eine sida ein heilt unik draum og sjanse, som kan gå i oppfylling ein eller annan gong, men i utgangspunktet òg ei vesentleg sportsleg ulempe på grunn av meir eksponering og meir trykk frå høge forventningar, skreiv Henrik Carlsen på Facebook torsdag.

Team Carlsen ønskte at meisterskapen skulle spelast i Oslo eller Bærum, slik at verdsmeisteren kunne bu i «hjemlige omgivelser». Subsidiært kunne Carlsen-leiren gå med på ei todelt løysing, der halvparten av partia vart spelte i Stavanger og halvparten i Oslo-området. Dette seier Carlsen dei har spelt inn både til sjakkleiinga i Noreg og til det internasjonale sjakkforbundet.

Forstår Carlsen

Sjakkekspert Torstein Bae seier i ein kommentar til NTB at det er trist at det ikkje blir noko sjakk-VM i Noreg, og meiner dette kjem av interne konfliktar i Sjakkforbundet. Han har langt på veg forståing for at Magnus Carlsen ikkje ønsker å spele i Stavanger.

– Han har hatt dårlege erfaringar der tidlegare, og han føler openbert at det vil vere krevjande og eit stort press å spele i Stavanger. Det er eit ekstra press å spele på heimebane, men så er det likevel ikkje den verkelege heimebanen hans, seier Bae.

Generalsekretær Geir Nesheim i Norges Sjakkforbund avviser at det har vore interne konfliktar i forbundet. Utover det viser han til sentralstyret i forbundet for å svare på avgjerda i mars om at ein stilte seg bak ein søknad om å få VM til Stavanger.

Nesheim vil ikkje kritisere utspelet frå Carlsen, som i realiteten skrinla planane for eit sjakk-VM. Han meiner Henrik Carlsen gir eit korrekt bilde av søknadsprosessen.

– Beklagar du at det ikkje blir sjakk-VM i Noreg neste år?

– Sjakkforbundet lanserte 25. januar ein søkeprosess for å få VM til Noreg. Når det no ikkje går, beklagar vi det, seier Nesheim til NTB.

Skuffa ordførar

Også Stavangers ordførar Christine Sagen Helgø er svært skuffa over utfallet.

– Regionen har stått samla bak dette initiativet og jobba iherdig for å få eit sjakk-VM realisert i Stavanger, seier ho.

Ifølgje arrangørane i Stavanger hadde dei store planar for ein eventuell meisterskap neste år.

– Vi har jobba hardt for å sikre eit VM-arrangement verda ikkje har sett før, på alle moglege positive måtar, spesielt for spelarane. Det internasjonale sjakkforbundet har ved fleire høve uttalt at vi er særs sterke søkarar til eit VM, skriv dei i pressemeldinga.

