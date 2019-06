- Mannlege dommarar bør dømme i kvinnemeisterskap i fotball

sport

Dommarane i fotball-VM i Frankrike har komme i søkelyset særleg på grunn av alle VAR-avgjerdene, kombinert med praktiseringa av nye reglar som vart innførte rett før meisterskapen starta. Dette gjeld mellom anna reglar for hands og rørslene til keeper ved straffer.

BBC-kommentator Sue Smith (93 landslagskampar) seier ifølgje Reuters at erfarne mannlege dommarar bør hentast inn for å takle krevjande VAR-avgjerder.

– Eg er tilhengar av at ein blandar mannlege og kvinnelege dommarar. Eg synest ikkje vi har gode nok kvinnelege dommarar, dei er ikkje på det nivået dei bør vere, seier ho ifølgje Reuters.

Ei rekke VAR-avgjerder har vore omstridde, og har i tillegg ført til tilleggstid på opptil ti minutt. Ifølgje Sue kjem det av at dommarane ikkje er vant til å handtere systemet med videoassistert dømming (VAR).

– Dei kvinnelege dommarane må ha hjelp, dei har behov for trening. Medan dei får det, må vi hente inn dei beste, uansett om dei er kvinner eller menn, seier Sue, som får støtte frå noverande landslagsspelarar som Faye White og Casey Stone.

Fifa bestemte allereie i 1995 at det berre skal vere kvinnelege dommarar i meisterskap for kvinner.

Fifa møttest i Paris tidlegare i veka for å diskutere praktiseringa av VAR-ordninga i VM. Dommersjef Pierluigi Collina slo der fast at 98,18 prosent av dommaravgjerdene i VM, takka vere VAR, har vore korrekte.

Han avviste at VM-spelarane i Frankrike har vore prøvekaninar for eit nytt system. VAR vart brukt under VM for herrar i Russland i 2018, men i motsetning til for dei kvinnelege dommarane, fekk herredommarane teste ut systemet i forkant.

