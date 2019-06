Moderat lønnsreduksjon for idrettspresidenten

sport

Det vart klart då kompensasjonsutvalet, som fastset lønningane til toppleiinga i norsk idrett, fredag la fram avgjerdene sine vedrørande styrehonorar for presidentskapet i Norges idrettsforbund og idrettsstyremedlemmene.

Idrettspresident Berit Kjøll vil i den kommande fireårsperioden få eit grunnhonorar på 1.298.154 kroner. I tillegg kjem ei årleg fast bilgodtgjersle på 100.000 kroner. Den ligg på same nivå som tidlegare.

Utvalet har samtidig konkludert med at Kjøll, som er busett på Nesøya, ikkje har krav på bustønad.

Kjøll-forgjenger Tom Tvedt skal ifølgje VG ha fått 1,341 millionar kroner i grunnhonorar i 2018.

3,25 millionar

I gjennomgangen sin viste Liv Bentzen i kompensasjonsutvalet vidare til at Kjølls lønn er fastsett med utgangspunktet i grunnbeløpet i folketrygda. Samtidig har ein brukt den årlege godtgjersla til regjeringsmedlemmene som referanse.

– Det betyr at idrettspresidenten får eit honorar på 1.298.154, som er berekna ut frå 13 G. Regjeringsmedlemmer har noko i overkant av 14 G. Den som hugsar vedtaka som vart gjort for fire år sidan, hugsar at også vi låg på 14 G (til idrettspresidenten red.anm.), så dette har vi tatt ned, sa Bentzen.

Overfor NTB viser ho til at grepa som er tatt rundt lønna til idrettstoppane handlar om å halde budsjettet og ein tanke om å vise moderasjon. Samtidig ligg det inne at budsjettet berre skal tole ei mogleg justering av grunnbeløpet.

Totalt er det sett av 3,25 millionar kroner i året til honorering av idrettspresident Kjøll, visepresidentane og resten av idrettsstyret.

Debatt

Reduksjonen i godtgjersla til idrettspresidenten er samtidig ikkje på langt nær like stor som enkelte har tatt til orde for. Før Idrettstinget på Lillehammer vart det foreslått å redusere honoraret betydeleg slik at det i framtida ville ligge på nivå med ein stortingspresident. Det forslaget vart nedstemt.

Liv Bentzen svarer følgjande til NTB på om utvalet har hatt den pågåande debatten i bakhovudet i arbeidet sitt:

– Det er klart vi har følgt med i samfunnsdebatten. Vi var ikkje på tinget, men har følgt med i etterkant og fått tilbakemeldingar. No har vi tatt desse avgjerdene, og det klare mandatet vårt var å fastsetje desse styrehonorara innanfor dei rammene vi har fått.

Idrettspresident Kjøll er forsiktig med å meine noko om storleiken på honoraret utvalet har landa på.

– Eg opplever at dei har gjort for ein ryddig jobb. Dei har hatt eit mandat frå Idrettstinget, og eg held meg til det dei har konkludert med, seier ho.

Nøgd Kjøll

– Er du nøgd med lønna?

– Eg hadde vore nøgd uansett kva dei hadde komme opp med. Eg har komme i ein posisjon der eg får ha vervet som den øvste tillitsvalte i ei fantastisk flott rørsle. Det er motivasjonen min for å drive med og ville dette, smiler idrettspresidenten.

Visepresidentane Johann Olav Koss og Vibecke Sørensen får kvar eit årleg honorar på 201.380 kroner pluss bilgodtgjersle på 50.000. Resten av styremedlemmene blir godtgjorde med 66.572 kroner.

Utgifter til reise, opphald, mobiltelefon og heimekontor blir i tillegg i samsvar med dekt regelverket til idrettsforbundet.

