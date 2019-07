Kovačić permanent til Chelsea trass i overgangsnekt

sport

Chelsea har vorte tildelt overgangsnekt av Fifa for dei to kommande vindauga, men kunne signere Kovačić sidan han var registrert i troppen i fjor.

Midtbanespelaren spelte 51 kampar for London-klubben under sitt låneopphald frå Real Madrid førre sesong, ein sesong som enda med tredjeplass i Premier League og finalesiger i Europaligaen.

Real Madrid skal ha fått 40 millionar pund i overgangssum.

– Eg naut verkeleg sesongen i Chelsea. Eg føler meg komfortabel i klubben, og eg liker London og Premier League veldig godt, seier Kovasic til Chelseas nettside.

Måndag opplyste elles London-klubben på nettsidene sine at fem spelarar forlèt Stamford Bridge føre neste sesong. Det gjeld Gary Cahill, Gonzalo Higuaín, Rob Green, Eduardo og Kyle Scott.

Cahill, som har vore kaptein dei to siste sesongane, står med 291 kampar for blåtrøyene. Higuain vender på si side tilbake til Juventus etter at låneperioden hans i London er over.

(©NPK)