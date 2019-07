Spansk fotballtopp kritisk til mogleg Neymar-retur

sport

Neymar forlét Barcelona til fordel for Paris Saint-Germain i august i 2017. Overgangen, med ein antatt samla verdi på langt over to milliardar kroner, gjorde brasilianaren til tidenes dyraste fotballspelar.

Den siste tida har det likevel vore spekulert på at Neymar kan komme til å returnere til Barcelona i sommar. Barcelonas visepresident Jordi Cardoner sa torsdag førre veke at Neymar inst inne sjølv vil til Barcelona, utan at han antyda at det kjem til å bli ein realitet.

Eit mogleg Neymar-comeback til Spania fell ikkje utan vidare i god jord hos den fritalande La Liga-presidenten Javier Tebas.

– Etter mitt syn kan Neymar bli ein stor spelar viss han oppfører seg betre, sa han i eit intervju med den spanske radiostasjonen Onda Cero søndag.

– Men eg meiner at den åtferda og dei verdiane vi forfektar som turnering òg er veldig viktig. Sånn sett føretrekker eg ein annan type speler, la han til.

