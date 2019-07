Solskjær aukar bodet på stjernestoppar

sport

Det betyr at manager Ole Gunnar Solskjær skal vere førebudd til å betale rundt 750 millionar norske kroner for den engelske landslagsspelaren.

Manchester City skal òg vere interessert i Harry Maguire, og Leicester skal ha ført parallelle samtalar med klubbane i fleire veker allereie. Ifølgje Sky Sports er det likevel ikkje venta at ein overgang vil gå i orden med det første.

Maguire sjølv skal vere fornøgd med å spele i Leicester, og det blir sagt at han ikkje vil tvinge fram ein overgang. Han skal vere open for å byte klubb om det er interesse frå ein av dei seks beste klubbane i England. For tida er i alle fall Manchester City med på den lista, og kanskje òg så vidt Manchester United.

Leicester skal på si side berre vere interessert i å akseptere eit bod som overgår prislappen på 75 millionar pund, som Liverpool i si tid måtte betale for Virgil van Dijk.

