Zuccarello: – Eg hadde ei god kjensle frå dag éin

Måndag vart det klart at den neste stoppestaden til nordmannen er Minnesota Wild. Zuccarello har skrive under på ein femårskontrakt med klubben som held til i Saint Paul i Minnesota.

31-åringen har fått ein kontrakt som ifølgje fleire rapportar vil gi 255 millionar kroner i gjennom åra i Wild.

Hovudpersonen sjølv fortalde måndag at han er i toppform og klar for å levere.

Følte seg ønskt

– Eg ser framleis på meg sjølv som ung. Eg føler meg betre enn eg gjorde for fem år sidan. Treningsmessig er eg sterkare. Sesongen eg hadde, sjølv om eg brekte armen, var kanskje den beste eg har hatt. Eg føler eg blir betre og betre, sa Zuccarello etter overgangen ifølgje nettsida til Minnesota Wild.

Etter ein god periode i Dallas var Zuccarello kopla til fleire klubbar. Måten Wild gjekk fram på, var avgjerande for nordmannen. Han vart ein såkalla «free agent» måndag og kunne signere for kva for ein som helst NHL-klubb som ville ha han.

– Eg hadde ei god kjensle frå dag éin eg snakka med dei, og eg følte at dei verkeleg jobba på og ønskte meg. Eg trur alle menneske reagerer bra når dei føler at dei verkeleg er ønskte. Så det var spesielt for meg, seier nordmannen ifølgje lokalavisa Star Tribune.

Publikumsfavoritt

Før «Zucca» vart bytt bort til Dallas Stars i vinter, gjorde han stor suksess i New York Rangers. I storbyen var han populær og mange supporterar vart skuffa då nordmannen forsvann til Texas.

Etter eit kort, men imponerande opphald i Dallas, er det altså Wild som gjeld for Zuccarello. Laget vart nummer 11 i avdelinga si i 2018/19-sesongen og nådde ikkje sluttspelet.

Minnesota Wild vart grunnlagt i 2000 og speler heimekampane sine i Xcel Enery Arena. Tilskodarkapasiteten er 20.554.

Mats Zuccarello samla totalt 40 poeng på 48 kampar for New York Rangers og Dallas Stars sist sesong. Totalt i NHL har det vorte 355 poeng, fordelt på 114 scoringar og 141 assists.

Nordmannen har spelt to periodar i New York Rangers. Han har òg opphald i russisk hockey og i Sverige i tillegg til perioden i Noreg med Frisk Asker.

