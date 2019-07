Kjernen meiner Stig Inge Bjørnebye må gå

sport

Rosenborg har hatt ein tung start på 2019-sesongen. Klubben ligg på niandeplass i Eliteserien før rivaloppgjeret på torsdag mot Ranheim. I tillegg er RBK ute av NM etter eit pinleg heimetap mot 1. divisjonsklubben Aalesund.

Det siste året har òg vorte prega av at Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun vart sparka, og dessutan rettssaka mellom dei og klubben.

Meiner Bjørnebye må gå

Supportergruppa Kjernen har sett seg lei av det som skjer i klubben. I ein artikkel på nettsida til gruppa gir dei klar beskjed om kva dei ønsker skal skje vidare: Stig Inge Bjørnebyes avgang.

– Det luktar vondt i kongeriket Rosenborg for tida. Og ikkje er det så lett å finne ut kvar lukta kjem frå heller, men noko av eimen kjem i alle fall frå kontoret til sportsleg leiar. Det stinkar av korleis Bjørnebye har utøvd jobben sin, er den brutale dommen frå supportergruppa.

Bjørnebye seier til VG onsdag at han ikkje har nokon kommentar til artikkelen.

– Vi antek det må vere morosamt å vere i ein jobb der ein kan leike seg med pengar. Men når det viser seg at leiken ikkje ber frukter, må ein faktisk ta hatten og gå ut døra, står det vidare.

Kjernen opplyser vidare at dei ikkje har nokon kommentar utover artikkelen.

Lister opp fleire ting

I artikkelen listar dei opp ei rekke ting dei meiner har gått gale i klubben sidan Bjørnebye vart henta i 2015.

Dei trekker mellom anna fram signeringa av Nicklas Bendtner. Dansken var ein stor suksess i den første sesongen sin og vart toppskårar i Eliteserien. Sidan har det gått tyngre, og spissen kostar RBK dyrt.

Kjernen listar òg opp støtta til radikale endringar i norsk fotball som Bjørnebye har vist, som vart foreslått av konsulentselskapet Hypercube for nokre år sidan. Hypercube foreslo at ein skulle ha færre lag i Eliteserien, sluttspel og ei flytting av tidspunktet for cupfinalen. Det vart rett nok aldri noko av endringane.

Også tilsettinga av Eirik Horneland trekker fram som eit punkt. Horneland kom til RBK før sesongen. Han har rett nok fått betre skikk på laget utover i sesongen, men har slite så langt.

(©NPK)