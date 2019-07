Gullfavorittane Mol og Sørum leika seg vidare i VM

sport

Mol og Christian Sørum sikra seg billett til åttedelsfinalen med siger i to strake sett 21-13, 21–13 i Hamburg.

Den norske duoen var storfavorittar føre duellen på torsdag, men heimehåpa Harms og Bergmann hadde VM-publikummet i ryggen og alt å vinne.

Den norske duoen brukte litt tid på å komme i gang, men etter å ha tatt leiinga 10–7 var gripe festet på opningssettet. Etter at blokkspesialisten Mol stoppa Harms ved nettet og sytte for norsk 14-10-leiing, så VM-favorittane seg aldri tilbake.

Settet vart til slutt vunne 21–13 på suverent vis, og tyske Harms og Bergmann så berre meir og meir frustrert ut. Nordmennene serva konsekvent på Harms, og Bergmann hadde store problem med å finne vegen forbi Mol si blokkering.

Avgjorde

I sett nummer to opna dei norske gutane godt, men tyskarane nekta å gi luke på resultattavla. Etter 18 spelte ballar stod det 9–9.

Mol og Sørum gjorde samtidig få feil, og tyskarane var dermed aldri i nærleiken av å få eit overtak. I staden fekk dei norske gutane to poengs leiing på stillinga 13-11, og deretter var Harms og Bergmann aldri à jour.

Settet enda til slutt 21–13 i norsk favør.

Dermed er det norske gulltoget i Hamburg framleis på skinna.

Gullfavorittar

Mol og Sørum har innleidd VM med tre strake sigrar. Cubanske Sergio Gonzalez og Luis Reyes vart slått i opningskampen før tyske Jonathan Erdmann og Sven Winter lei same skjebne i kamp nummer to. Måndag vart dei norske gutane eit nummer for gode for den brasilianske duoen Pedro Solberg og Vitor Felipe.

Mol og Sørum har rada opp sigrar i store turneringar det siste året og er gullfavorittar i VM. Dei seglar òg opp som Noregs kanskje best gullkort under OL i Tokyo neste sommar.

Dei norske gutane har òg gode minne frå Hamburg frå tidlegare. For eitt år sidan gjekk duoen til topps i verdsseriefinalen i den tyske storbyen. No kan det altså bli VM-siger.

