34-åringen frå USA møtte Michail Kukutsjkin og settsiffera vart 4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 1–6.

Serveeksperten Isner leidde 2–1 i sett, men tapte dei to siste og dermed var det over ut for amerikanaren som tok seg heilt til semifinalen i turneringa i fjor.

I 1. runde mot Casper Ruud vann han 6-3, 6-4, 7–6 i tre strake sett.

