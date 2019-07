Agenten: – Pogba vil bort frå United

sport

Framtida til den franske verdsmeisteren i klubben har vore gjenstand for mange spekulasjonar. Førre månad sa spelaren sjølv at tida kan vere rett for ei ny utfordring.

– Alle veit at Paul har lyst til å gå vidare, sa Raiola fredag til The Times.

– Vi er i ferd med å jobbe med det. Alle kjenner til meininga til Paul. Alle i klubben, frå manageren til eigaren, veit kva Paul ønsker.

Pogba vart i 2016 henta tilbake til Manchester United for rekordsummen 89 millionar pund. Prestasjonane hans for klubben har vore omdiskuterte, sjølv om han har hjelpt klubben til siger i Europaligaen og ligacupen.

Han kom på kant med tidlegare manager José Mourinho og har i periodar slite med å prestere òg under etterfølgjaren Ole Gunnar Solskjær.

Pogba hadde med løyve frå Solskjær fått fri frå starten på sesongoppkøyringa denne veka. Raiola sa at han ikkje veit om spelaren blir med klubben til Australia søndag.

