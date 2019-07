Carlsen-klubb kritisk til rolla til jusprofessor i omstridd sjakkstrid

sport

Det melder VG fredag.

Søndag skal sjakkongressen ta stilling til om Norges Sjakkforbund skal inngå ein millionavtale med det utanlandske spelselskapet Kindred. Avtalen er verd 50 millionar kroner over fem år.

Det store spørsmålet er om Magnus Carlsens nyetablerte klubb Offerspill SK, som stiller seg bak Kindred-avtalen, skal ha stemmerett. Fredag legg jusprofessor Geir Woxholth fram ei juridisk vurdering som mellom anna tar for seg Carlsen-klubben og lovlegheita av delegatane klubben gjer krav på til kongressen.

Objektivitet

Woxholth, som er engasjert av klubbar som tilhøyrer den delen av sjakkmiljøet som er i mot Kindred-avtalen, har uttalt seg kritisk til VG om to juridiske vurderingar som tidlegare er utarbeidd i saka.

Dei vart bestilte av høvesvis sjakkforbundet og Carlsen-leiren.

No meir enn antydar styremedlem Joachim Birger Nilsen i Offerspill SK at det er grunn til å trekke objektiviteten til jusprofessoren i tvil, sjølv om ingen tviler på den faglege tyngda hans.

– Han har på Facebook vore veldig kritisk til vurderingane til andre fagpersonar og gått langt i å antyde at dei har vore bestillingsverk. Då er det rart at han no tar på seg noko som ser ut til å vere mykje det same som det han har skulda andre for tidlegare, seier Nilsen til VG.

Woxholth taus

Geir Woxholth ønsker ifølgje VG ikkje å kommentere saka før vurderinga er offentleggjort, men opplyser at éi side i vurderinga tar for seg rolla hans i saka.

Woxholth blir sett på som ein av dei fremste ekspertane i foreiningsrett i Noreg.

Sjakkverdsmeister Magnus Carlsen verva nyleg tusen medlemmer til nystarta Offerspill SK og betalte medlemslisensen for alle. Det har skapt diskusjonar i både sjakk- og jusmiljøet.

