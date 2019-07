Infantino vil utvide kvinne-VM til 32 lag

sport

Infantino uttalte seg på ein pressekonferanse på Stade de Lyon, der tittelforsvarar USA møter europameister Nederland i finalen søndag. Infantino kalla turneringa i år «fenomenal» og «utruleg» og sa at ein vil snakke om «før og etter Frankrike 2019».

– Det er opp til oss å gripe sjansen og handle, sa Infantino, som nyleg vart attvalt til ein ny fireårsperiode som president i Det internasjonale fotballforbundet.

Han kom med fleire forslag til utviklinga av fotball for kvinner og sa at han håper eit VM for klubblag kan vere ein realitet allereie neste år eller året etter. Han tok òg til orde for etableringa av ein verdsliga for landslag med turneringar spelt i ulike land over heile verda.

Meir pengar

Dessutan foreslo han å doble prispengane for kvinne-VM og doble investeringa til Fifa i kvinnefotball til totalt 1 milliard dollar over ein fireårsperiode.

– Vi treng ikkje så mange pengar ståande i sveitsiske bankar, sa Infantino.

På dagsorden står òg utviding av talet på deltakarland i VM i tide til neste sluttspel.

– Eg synest vi bør utvide frå 24 til 32 lag, men vi har nettopp innleidd ein søkjeprosess der ein av føresetnadene var at sluttspelet skulle ha 24 lag. Derfor må vi handle raskt og gjennomføre samtalar umiddelbart. Om nødvendig startar vi søkjeprosessen om igjen.

Ni kandidatar

Ni land har uttrykt interesse for å arrangere VM i 2023. Det er Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Colombia, Japan, New Zealand, Sør-Afrika og Sør-Korea. Sistnemnde vurderer å søke saman med Nord-Korea.

Fristen for å levere formell søknad er 4. oktober, og det har vore meininga at vertslandet skal verte utpeikt i mars neste år.

