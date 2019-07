Woxholth meiner at Offerspill SKs medlemmer ikkje har stemmerett

sport

Det kom fram då Mosjøen Sjakklubb heldt pressekonferanse i Seilduksgata på Grünerløkka i Oslo fredag ettermiddag.

Det er Mosjøen sjakklubb som har stått i spissen for å hente inn ei juridisk betraktning frå jusprofessor Geir Woxholth. Dei har hatt støtte frå blant klubbane Kampen på Brettet, Tromsø sjakklubb, Stjernen sjakklubb og Groruddalens sjakklubb i jobben med å engasjere Woxholt til å gi vurderinga si.

Woxholth er rekna som den største kapasitet på foreiningsjuss i Noreg og vart engasjert måndag. Torsdag var Woxholth klar til å konkludere.

Torgeir Nilsen i Mosjøen sjakklubb snakka på vegner av klubbane under pressekonferansen, og han var krystallklar overfor dei frammøtte.

– Woxholth konkluderer med at Offerspill SKs medlemmer ikkje har stemmerett ved kongressen. Han meiner at måten Offerspill SK er kommen i stand på er rettsstridig og at det kan prøvast for ein domstol, også av Høgsterett.

I Magnus Carlsens klubb Offerspill SK sår dei tvil om Woxholth er objektiv. Dei meir ein antydar at det er snakk om eit bestillingsverk frå Mosjøen Sjakklubb.

– Han har på Facebook vore veldig kritisk til andre vurderingane til andre fagpersonar og gått langt i å antyde at dei har vore bestillingsverk. Då er det rart at han no tar på seg noko som ser ut til å vere mykje det same som det han har skulda andre for tidlegare, seier Styremedlemmen til offerspel Joachim Birger Nilsen til VG.

(©NPK)