Klæbo har signert landslagsavtalen med skiforbundet

sport

Kontrakten er skrive under om lag ein månad på overtid.

– Eg er glad for at vi er samde om landslagsavtale og ser fram til ein ny og spennande skisesong, seier Johannes Høsflot Klæbo i ei pressemelding.

Klæbo er akkurat tilbake frå rulleskikonkurransar i Kina og er fornøgd med at avtalen er på plass.

– Eg meiner det har vorte jobba godt hos begge partar, noko som har vore og er nødvendig for å modernisere og ajourføre regelverket i dag. Vi er glade for at Skiforbundet har prioritert dette arbeidet høgt. No er vi samde, og begge partar har signert. Samtidig er vi òg samde om kva for tema vi må jobbe meir med for å finne formålstenlege løysingar for framtida, seier Johannes Høsflot Klæbo.

(©NPK)