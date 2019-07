Rosenborg skal bryne seg på det nest mest suksessrike ligalaget i verda

sport

Erik Horneland og Rosenborg har hatt ein tøff sesong og ligg midt på tabellen etter 14 serierundar.

Dei sigersvante trønderane håper derimot å bite godt frå seg i Europa i år. Første steg på vegen til gruppespel i meisterligaen er nordirske Linfield. Hornelands disiplinar kan vente seg eit fysisk tøft oppgjer på Windsor Park onsdag kveld.

– Eg trur ikkje det blir ein krig. Eg håper at vi kan få eit såpass høgt tempo på ballen og rørslene våre at vi kan spele bra i lengderetninga, sånn at dei får litt å jobbe med, seier Horneland til Adresseavisen.

Horneland har tatt ut 19 mann i troppen. Samuel Adegbenro er friskmeld og med. Både Yann-Erik de Lanlay og Pål-André Helland er med i troppen etter at begge måtte stå over mot Ranheim.

Mikael Tørset Johnsen og Erik Botheim har reist på samling med G19-landslaget, medan Niklas Bendtner er utelaten.

– Eit godt lag

Den pressa trenaren er tydeleg på at Linfield må slåast. Likevel er siger ikkje gitt på førehand. I fjor tapte Molde bortekampen mot nordirske Glenavon før dei vann stort i returoppgjeret.

Linfield-manager David Healy trur på tøff motstand frå den norske storklubben.

– Eg trur Rosenborg har slite litt i ligaen sin, og dei gjer ofte få endringar på laget, men det er eit godt lag. Viss vi blir passive og speler ustrukturert, er Rosenborg gode nok til å bryte oss ned, uttaler Healy til nettstaden til klubben.

– Det blir ein tøff kamp. Vi trur ikkje noko anna. Dei slo Ajax ut for to år sidan berre månader etter at Ajax møtte Manchester United i europaligafinalen, så vi må prestere vårt beste. Det er ein vanskeleg motstandar og eit godt lag, men vi kan berre gjere jobben vår og sjå kvar det tar oss, seier forsvarsspelar Jimmy Callacher.

Best i Nord-Irland

Nordirane har vunne heile 53 ligatitlar, men har slite i Europa. Klubben spelte rett nok kvartfinale i europacupen i 1966/67 etter siger mot Vålerenga i åttedelsfinalen, men har dei siste åra ikkje komme lenger enn andre kvalifiseringsrunde i meisterligaen.

Linfield og Rosenborg har møttest i europacupkvalifisering i 1986 og meisterligakvalifisering i 2010. Trønderane gjekk sigrande ut av begge oppgjera med høvesvis 2-1 og 2-0 samanlagt.

Rosenborg har deltatt i gruppespelet i europaligaen dei to siste sesongane.

