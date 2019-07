7.500 kroner i bot til Melgalvis etter flaggplantinga

sport

Det skriv Norges Fotballforbund på heimesidene sine.

Etter sigeren 25. mai tok LSK-spelaren eit klubbflagg og planta det på midten av Vålerengas heimebane. Vålerenga-fansen vart rasande og sprang innpå banen saman med ei rekke LSK-fans.

Melgavis seier i forklaringa si at han ikkje var klar over at det framleis var VIF-supporterar på tribunen då handlinga vart gjort. Utvalet meiner, til liks med Påtalenemnda, at det er å sjå på som aktlaust av han å anta at tribunen var tømd for supporterar 15 minutt etter at kampen var slutt. Denne omstendigheita kan såleis ikkje ha ei formildande betyding ved sanksjonsutmålinga, skriv NFF.

I forklaringa skriv NFF òg at «utvalget legger i skjerpende retning vekt på at hendelsen fant sted etter oppgjøret mellom VIF og LSK, som er å anse som en høyrisikokamp og som i seg selv innebærer store sikkerhetsmessige utfordringer og krever iverksatt en rekke ekstratiltak både før, under og etter kampen».

Kanari-Fansen har varsla at dei skal betale bota, ifølgje lokalavisa Romerikes Blad.

