Casper Ruud til kvartfinale i Braunschweig

Dagen etter at han måtte kjempe i over tre timar for å overvinne formsterke Yannick Hanfmann hadde toppseeda Ruud relativt god kontroll gjennom kampen mot jamgamle Altmaier, som er rangert over 400 plassar bak han (488.-plass mot Ruuds 62.-plass).

Altmaier braut rett nok Ruuds serve i kampen sitt aller første game, men Ruud braut blankt tilbake til 1–1 og tok kommandoen då han braut igjen til 4–2. Han serva heim settet etter tre kvarter spel på grusen. Han trong tre settball for å avgjere.

I neste sett braut Ruud blankt til 1-0-leiing, men Altmaier ville ikkje gi seg og braut tilbake til 2–2. Endå ein gong slo nordmannen tilbake umiddelbart og braut serven tyskaren hadde til leiing 3–2.

Framleis ville ikkje Altmaier gi seg, og han braut til 4–4 ved hjelp av nokre dommaravgjerder Ruud var tydeleg frustrert over. «Heilt latterleg», ropte han etter at ein ball vart dømt ut.

Då han braut til 6-5, hadde ikkje motstandaren noko svar, og Ruud omsette sin andre matchball i siger etter drygt halvanna time spel.

Motstandar i kvartfinalen blir brasilianaren Thiago Monteiro, som Ruud har slått fleire gonger tidlegare. Han vann i strake sett både i ATP-turneringen i São Paulo i år, i Roland-Garros-kvalifiseringa i fjor og i kvartfinalen i ein ATP-turnering i Rio de Janeiro i 2017.

Monteiro, som er nummer 113 på ATP-rankinga og 6.-seeda i turneringa i Braunschweig, slo Gianluca Mager i tre sett tidlegare onsdag.

