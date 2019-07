Hardarson held fram som Start-trenar

sport

Det melder 1.-divisjonsklubben onsdag på nettstaden sin.

– Det er greitt å få det avklart. No kan vi kanskje spisse fokuset endå meir og sleppe å tenke på kva som skal skje. Vi går for å innfri målet vårt om å rykke opp, og vi ser lyst på det, seier Hardarson.

Han overtok som hovudtrenar på mellombels basis då Kjetil Rekdal måtte gå frå trenarjobben heilt i byrjinga av sesongen.

– Vi har brukt tid på denne prosessen og konkludert med at den beste løysinga er å la Joey og resten av teamet få jobbe vidare med det dei har sett i gang. Vi har sett ei positiv utvikling i spelet etter det som vart ein veldig utfordrande start på sesongen, seier sportsleg leiar Tor-Kristian Karlsen.

Han seier at islendingen er respektert av alle i klubben og ein trenar som jobbar systematisk med å utvikle både laget og enkeltspelarar for å spele ei attraktiv form for fotball.

– I samråd med Joey har vi vorte samde om at han held fram ut sesongen, og så vil vi setje oss ned og sjå på vegen vidare då.

Start er på 6.-plass i 1. divisjon med 22 poeng på 12 seriekampar. Det er åtte poeng opp til direkte opprykksplass.

