Bevin førstemann ut av Tour de France

sport

28-åringen gjekk i bakken då det stod att 100 kilometer av den fjerde etappen. Newzealendaren fullførte etappen og sykla òg onsdag, men smertene etter velten gjer at Tour de France-eventyret er over for denne gongen.

Ifølgje CCC Team har Bevin pådratt seg brot i to ribbein etter velten.

Dermed blir han førstemann som bryt årets utgåve av Tour de France.

Ifølgje TV 2 ønskte ryttaren å køyre vidare, men at den endelege avgjerda om å bryte vart tatt torsdag morgon i samråd med det medisinske teamet til laget.

(©NPK)