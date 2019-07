Utfordringane i kø for Solskjær: Lukaku fast bestemt på å forlate Old Trafford

sport

26-åringen skal ifølgje engelske medium ikkje vere fornøgd med behandlinga han har fått av den norske manageren sin.

Solskjær skal ha hatt samtalar med Lukaku og bedt spissen om å bli verande og kjempe for plassen, men nordmannen ser ut til å ha snakka for døve øyre, ifølgje kjelder ESPN har snakka med.

Den belgiske landslagsspelaren skal vere frustrert over at han ikkje er førsteval på spissplassen, ein plass det ser ut som Solskjær har gitt Marcus Rashford. Den engelske landslagsspissen skreiv nyleg under ei kontraktsforlenging med Manchester United fram til sommaren 2023.

Lukaku verkar å ha mest lysttil å ta på seg Milan-trøya og spele for tidlegare Chelsea-manager Antonio Conte.

Ønsker nye utfordringar

Dei same media meiner å vite at Manchester United ønsker 80 millionar pund dersom Lukaku skal seljast. Samtidig ser Manchester-klubben for seg moglegheita til å hente Leicesters Harry Maguire med pengar frå eit eventuelt Lukaku-sal.

Ifølgje The Mirror er Leicester-spelaren prisa til 85 millionar pund, men Solskjær & co. håper å få pressa prisen ned etter at Manchester City har trekt seg frå kampen på grunn av den høge prisen.

Heller ikkje stjernespelar Paul Pogba har lyst til å halde fram karrieren på Old Trafford. Franskmannen har klart og tydeleg sagt at han ønsker seg nye utfordringar.

Katastrofal avslutning

Sist sesong starta godt for Solskjær, men avslutninga vart katastrofal. Berre to trepoengarar på dei siste tolv kampane vart fasit. United enda på 6.-plass i Premier League og må ta til takke med spel i Europaligaen kommande sesong.

Så langt har Solskjær henta Aaron Wan-Bissaka frå Crystal Palace og Daniel James frå Swansea, medan Antonio Valencia og Ander Herrera har forsvunne ut dørene.

Manchester United seriestartar heime mot Chelsea 11. august.

(©NPK)