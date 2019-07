Fotballkulthelten Peter Crouch legg opp

sport

Briten kan sjå tilbake på 734 kampar for elleve klubbar i proffkarrieren som starta i 1998. I perioden har spissen på 2,01 meter scora 205 mål.

Crouch blir truleg mest hugsa for opphalda i Liverpool, Portsmouth og Stoke. Med Liverpool vann han FA-cupen i 2006. Året etter vart det finaletap mot Milan i meisterligafinalen.

Den siste klubben til 38-åringen vart Burnley, der det vart seks kampar etter overgangen frå Stoke i januar 2019.

– Ambisjonen min var å spele til eg vart 40, så det er skummelt å seie ordet «karriereslutt». Det gjer meg emosjonell, og det kjennest rart ikkje å førebu seg til ein ny sesong, men forhold dei siste sesongane har fått meg til å innsjå at det er det rette valet, skriv Crouch i avskjeden.

Crouch fekk 42 landskampar og scora 22 mål for England. Han var del av Englands tropp til VM i både 2006 og 2010.

– Viss du hadde fortalt meg at eg skulle spele 42 kampar for England, spele finalar for Liverpool og sende Tottenham til meisterligaen, ville eg fått deg bura inn, held 38-åringen fram.

Den høgreiste spissen har opparbeidd seg kultstatus for bruken sin av robotdans i målfeiringar.

