Ekspert trur Ødegaard kan få mykje speletid: – Både filosofi og liga passar han godt

– Eg trur både filosofi og liga passar godt, og det er eit riktig steg på vegen mot det endelege målet om å spele for Real Madrid. Dei har garantert snakka nøye med interesserte klubbar der speletid har vore det viktigaste temaet. Så ja, eg trur han kjem til å spele mykje.

Det seier fotballekspert og tidlegare trenar Lars Tjærnås til NTB om Martin Ødegaard.

Drammensguten kunne knapt bedt om ein betre start for den nye arbeidsgivaren sin Real Sociedad med målgivande pasning i 5-0-sigeren over Lagun Onak laurdag. Han skal spele den kommande sesongen for klubben som vart nummer ni i La Liga.

Tjærnås trur Ødegaard i første omgang må kjempe om speletid med tidlegare Manchester United-spelar Adnan Januzaj.

– Først og fremst trur eg han må konkurrere med Januzaj, ja. Men fordelen til Ødegaard no er at han kan spele tiar, høgrekant og delvis òg motsett side i ei fri rolle, seier Tjærnås.

– Spelestil passar Ødegaard

Også Viasat-kommentator Paul Thomas Clay har trua på at Ødegaard får mykje speletid den kommande sesongen.

– Det er definitivt ikkje å berre, berre å ta ein plass i førsteellevaren til «La Real». Det er mange gode, offensive spelarar der frå før av, og nettopp av den grunn trur eg klubben passar han perfekt. Ødegaard ønsker å lykkast i La Liga, og Sociedad er derfor, trur eg, rett stad på riktig stadium av karrieren, seier Clay.

Clay har kommentert både klubben og ligaen dei siste åra og trur Ødegaard blir brukt i tiarrolla, men at han ikkje berre kan spasere inn på laget.

Real Madrid i framtida?

– Personleg vil eg ha han meir sentralt i bana, i ei slag tiarrolle. Der får han utnytta registeret sitt best. Og den rolla er ikkje der Sociedad har best dekning. Med andre ord er det moglegheiter for Ødegaard, men må bevise at han er verd tilliten, uttaler Clay.

Og om Real Madrid-draumen framleis lever for Ødegaard? Tja, meiner Tjærnås.

– Det nålauga er frykteleg trongt. Men det viser samtidig at dei som sa det var feil å skrive under for Real Madrid, gløymer at dei som ikkje etablerer seg der, nesten utan unntak får gode klubbar å spele for. Eg trur han har ei moglegheit når han når optimal prestasjonsalder, men det er berre kvalifisert gjetting. Det er framleis eit lite steg opp til å kunne spele fast der, seier Tjærnås.

