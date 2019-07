Zabaleta gir seg i England etter sesongen

sport

34-åringen har signert ein eittårsavtale med West Ham, men slår fast at det blir den siste kontrakten i England.

– Det blir definitivt den siste sesongen min i England, det veit eg, sa Zabaleta på ein pressekonferanse tysdag, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Argentinaren meiner det er for tidleg å snakke om at karrieren kan vere over etter sesongen, men ser ikkje bort frå at han kan legge opp.

– Eg veit ærleg talt ikkje. Eg veit at eg er 34 år, byrjar å bli litt gammal og nærmar meg karriereslutt. Eg er ærleg med meg sjølv, sa Zabaleta.

Høgrebacken er mest kjent frå tida i Manchester City. Der spelte han frå 2008 til 2017 før han signerte for West Ham. Han har så langt notert 293 kampar, åtte mål og 22 målgivande pasningar i den engelske toppdivisjonen.

