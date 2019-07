17-åring scora i ny Solskjær-siger

sport

Mason Greenwood, Marcus Rashford, Phil Jones og Anthony Martial scora kvart sitt mål i 4-0-sigeren.

Det var Ole Gunnar Solskjærs andre siger av to moglege i sesongoppkøyringa så langt. Laurdag vann dei 2–0 over Perth Glory.

No går turen til Asia for Ole Gunnar Solskjær & co. Der ventar kampar mot Inter og Tottenham.

17-åring scora

Sju minutt var spelte då dei raude tok leiinga. Paul Pogba fann Aaron Wan-Bissaka med ei nydeleg pasning. Nysigneringa la inn framfor mål, og ungguten Mason Greenwood (17) trilla inn 1–0.

Det vart ein fartsfylt omgang i Perth. Begge laga skapte sjansar, og både Paul Pogba og Leeds kunne fint ha scora.

Så dobla Manchester United leiinga. Marcus Rashford hadde hatt eit skot i stolpen tidlegare i oppgjeret, men etter 27 minutt skulle det lykkast for spissen. Rashford fekk ballen ute til venstre, finta bort ein Leeds-forsvarar og trilla inn mål i den andre strake treningskampen sin.

Fem minutt før kvilen hadde Leeds ei gigantisk moglegheit til å redusere, men klarte ikkje å få nettsus. Dermed hadde Solskjærs menn ei komfortabel leiing til pause.

Det kunne òg vore 3–0 halvvegs. Daniel James vart spelt gjennom to minutt før pause, men avslutninga til nysigneringa gjekk i stolpen.

Mangla stjerner

Solskjær bytte heile laget i pausen, men dei raude heldt fram der dei slapp. Andreas Pereira prøvde først skotfoten frå distanse. Leeds-keeperen fekk akkurat vippa forsøket over. På denne corneren stanga Phil Jones inn 3–0 etter 52 minutt.

Halvvegs i omgangen fekk Manchester United straffespark. Ungguten Tahith Chong vart lagt i bakken, og frå elleve meter var Anthony Martial sikker.

United spelte utan stjernene David de Gea og Romelu Lukaku onsdag. Solskjær fortalde til Uniteds heimesider før kampen at det i Dei Geas tilfelle kom av sjukdom, medan Lukaku ikkje var klar enno. Det same var status for Luke Shaw og Lee Grant.

No ventar Inter i Singapore laurdag for Solskjærs United. Deretter skal laget møte Tottenham i Shanghai før turen går til Oslo for å spele mot Kristiansund 30. juli.

3. august møter dei raude AC Milan før Premier League-sesongen blir opna åtte dagar seinare mot Chelsea på Old Trafford.

(©NPK)