Joey Barton sikta for angrep på manager

Det skriv Sky Sports onsdag. Barton må møte i retten 9. oktober.

Episoden skjedde etter Fleetwoods 2-4-tap i april.

Det er ikkje første gong Barton er i trøbbel. I 2008 vart han dømd til seks månaders fengsel for å ha angripe éin mann og éin tenåring i Liverpool. Same år fekk han ein vilkårsdom på fire månader for å ha angripe Manchester City-lagkamerat Ousmane Dabo på trening.

Barton spelte for Manchester City, Newcastle, QPR, Marseille (lån), Burnley og Rangers. Karrieren tok slutt då han i 2017 vart utestengd i 13 månader for å ha gambla på 1260 fotballkampar mellom 2006 og 2016.

