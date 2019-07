Solskjær vil bygge laget rundt Pogba: – Paul er ein fantastisk spelar

sport

Det fortalde Solskjær på ein pressekonferanse før oppgjeret mot Leeds i Australia.

– Paul er ein fantastisk spelar, eit fantastisk menneske og har alltid vore veldig proff, sa Solskjær om den franske midtbanejuvelen.

Pogba fekk ein omgang mot Perth Glory laurdag, men har vore mest i søkelyset dei siste vekene grunna agenten Mino Raiolas utsegner om at Pogba vil forlate klubben.

– Eg har tidlegare sagt at om han er med i troppen, vil eg bygge laget rundt han. Eg har ikkje endra meg mykje sidan den gongen, så det gjeld no òg, sa Solskjær, som la til at dei ikkje har fått nokon bod på 26-åringen.

Pogba kom til United frå Juventus for 89,3 millionar pund i 2016. Det skjedde fire år etter at Pogba gjekk gratis frå United til Juventus.

– Vi veit at Paul har vorte kritisert av enkelte, men han er elska av mange fleire.

I tillegg sa Solskjær at klubben jobbar med å få inn ein eller to spelarar til før overgangsvindauget stenger, men:

– Som eg har sagt tidlegare, har òg marknaden endra seg. Prisane har stige, sa Solskjær, som stadfesta at dei må erstatte Romelu Lukaku om han blir seld til Inter.

På same pressekonferanse uttalte nordmannen òg at den kommande sesongen blir suksessrik om dei vinn eit trofé.

Manchester United møter Kristiansund på Ullevaal stadion i slutten av juli, som ein del av klubbens pre-season. Dei serieopnar mot Chelsea på Old Trafford 11. august.

