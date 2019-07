Zucca: – Det blir Vålerenga eller Frisk Asker

sport

Han skreiv nyleg under ein femårskontrakt med Minnesota Wild. Kva som skjer etter den tida er uvisst. Kan det bli ytterlegare nokre år i NHL, eller er tida då inne for ein endeleg retur til Oslo og gamlelandet?

Han ser slett ikkje bort frå at det kan bli spel i den heimlege eliteserien på sikt.

– Vi får sjå korleis kroppen er. Blir det Noreg om fem år, er det to lag som er i hjarta mitt. Det er Vålerenga og Frisk Asker. Eg er fødd og oppvaksen og spelte for Vålerenga i heile barndommen, og Frisk vart springbrettet frå eg gjekk på vidaregåande og fram til eg drog til Sverige. Eg får berre ta det på magekjensla når eg eventuelt kjem heim. Det blir tøft å velje mellom dei, seier Zuccarello til NTB.

Zuccarello trenar for fullt heime i Oslo for tida. Det blir mykje styrketrening.

– Eg føler meg heilt fin. Det er ikkje noko som feilar meg. Alt ser veldig, veldig bra ut. Eg drar over til Minnesota i august ein gong.

Elskar Noreg

– Kva slags forhold får du til Noreg etter så mange år i USA?

– Eg elskar Noreg og er helst heime i Oslo kvar sommar utan å dra nokon stad. Det er dette som er heime for meg.

Han skal til ein stad med betydelege norsk innslag òg. Det blir sagt at det er 900.000 innbyggarar i staten Minnesota med norske anar.

– Det blir kult å komme til ein stad som er kjent for å ha mange norske utvandrarar. Det var ein bonus at dei dukka opp som eit alternativ og at eg kunne dra dit. Eg synest det er dritkult. Eg gler meg til å komme ned og ser berre positivt på det.

Den siste

– Kva tenker du om dei neste fem åra? Trur du at dette blir den siste kontrakten din?



– Det kan vere at det er den siste, men eg tenker ikkje mykje på det. No har eg fem år på meg til å prøve å vinne Stanley Cup, gjere det så bra som mogleg, ha det bra og prøve å vinne så mange kampar som mogleg. Resten får vi ta etter kvart. Eg blir jo eldre, og eg får sjå om eg framleis heng saman og ikkje minst om eg framleis har det gøy.

Det var ikkje alt som var like gøy då han måtte forlate New York Rangers i februar.

– Eg hadde skapt meg eit nytt liv i New York og hadde sett for meg at karrieren skulle avsluttast der. Alt skulle bli fantastisk og flott. Så kom realiteten, og det vart ikkje slik. Det tok tid før det sokk ordentleg inn. Då det først gjorde det, var det nesten herleg at det var over, for då hadde eg gått rundt og tenkt på det så lenge.

– Så vart det Dallas Stars?

– Så hadde eg eit fantastisk opphald i Dallas. Eg likte meg veldig bra i eit veldig godt lag og prøvde å få det til. Men dei hadde andre «ting» òg, utan at eg vil seie noko meir om det, og det fungerte ikkje. Då kom blant andre Minnesota Wild og nokre andre lag på bana, og eg sat der mot slutten og måtte ta eit val. Då fall eg ned på dei.

