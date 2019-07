Taktisk triumf til Simon Yates på den 12. etappen

sport

Tvillingbroren til lagkaptein Adam Yates i Mitchelton-Scott fekk sjansen til å gå i brot på etappen som gjekk frå Toulouse til Bagnères-de-Bigorre. Med ei lang utforkøyring inn til målbyen var etappen skreddarsydd for ryttarar som ønskte å prøve seg i brot.

I spurten viste Yates seg sterkast i kampen mot spanjolen Pello Bilbao Lopez og austerrikske Gregor Mühlberger.

Samanlagtleiar Julian Alaphilippe sat roleg i hovudfeltet og beheldt den gule leiartrøya.

Tim Wellens var aktiv undervegs på etappen for å samle klatrepoeng. Belgiaren samla totalt elleve poeng og auka med det leiinga i den prikkete trøya.

Kristoff og Boasson Hagen i brot

Dei to norske håpa Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen gjekk tidleg i eit 40-mannsbrot, men stigninga Col de Peyresourde vart i det tøffaste laget, og begge måtte tidleg sleppe. Målet var neppe nokon etappesiger, men ein enklare tur opp fjella.

Dei dalte sidan gjennom hovudfeltet. Odd Christian Eiking var den einaste nordmannen som klarte å halde følgje med feltet til mål.

Fleire viktige brikker ute

Før dagens etappe måtte Jasper Philipsen kaste inn handkledet. Han har hatt rolla som ein av opptrekkjarane til Kristoff. Undervegs på etappen på torsdag måtte Giacomo Nizzolo gi seg tidleg etter at han var innblanda i ein velt på etappen på onsdag.

Med den italienske spurtaren ute seglar Boasson Hagen opp som ryttaren det skal køyrast for på dei to attverande spurtetappane for Dimension Data.

Regjerande verdsmeister i tempo, Rohan Dennis, måtte òg gi opp undervegs. Han var nemnd som favoritt til å ta heim tempoetappen i Pau torsdag.

(©NPK)