Chelsea tapte mot japansk lag i Pulisics første kamp

Japans regjerande seriemeister sikra sigeren like før slutt då brasilianske Leandro Damiao heada inn den avgjerande scoringa frå kort hald.

Sjølv om London-klubben gjekk på eit flautt tap, kunne supporterane glede seg over at dei fekk sjå Christian Pulisic i aksjon som Chelsea-spelar for første gong. Amerikanaren vart bytt inn etter ein dryg time, men klarte ikkje å setje avgjerande preg på kampen.

Chelsea-manager og Frank Lampard stilte ein nokså sterk ellevar, men i den japanske varmen kom blåtrøyene til kort.

Resultatet er derimot ikkje det første svake i sesongoppkøyringa til klubben. Mot irske Bohemian vart det berre 1–1 førre veke. Betre gjekk det mot St. Patrick som vart slått 4–0.

Tysdag ventar tøffare motstand for Frank Lampards menn. Då skal blåtrøyene i aksjon mot Barcelona. Også den kampen blir spelt i Japan.

