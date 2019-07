Zlatan om MLS-nivået: – Eg er ein Ferrari blant Fiatar

sport

– Skal eg vere ærleg, er MLS ikkje på same nivå som ligaene i Europa. Før spelte eg med spelarar på mitt nivå, eller som var i nærleiken av det. Det gjer det enklare å spele saman. Her er eg som ein Ferrari blant Fiatar, seier Ibrahimovic til ESPN.

Den fritalande svensken har spelt for LA Galaxy sidan mars 2018. Sjølv om 37-åringen blir stadig eldre og treigare, har han scora 35 mål på 43 kampar.

– Det er mogleg at ein Ferrari kan bli ein Fiat eller at ein Fiat kan bli ein Ferrari. Eg hadde det same problemet med landslaget sjølv om det ikkje var like stort der. Eg sa til dei at eg ikkje aksepterte det. Eg kan ikkje akseptere når ballen ikkje kjem der han skal, eller at han kjem for seint, uttaler svensken.

– Eg vil at dei skal halde same nivå som meg. Alt dette gjer at eg tar det rolegare. Spelet her (i USA) kunne vore så mykje raskare, mykje meir taktisk og mykje meir rytmisk, held han fram.

Utsegnene kjem i forkant av lokal- og toppoppgjeret mot Adama Diomandé og Los Angeles FC. Ibrahimovic, Jørgen Skjelvik og Galaxy har tolv poeng opp til byrivalen før kampen, som blir spelt natt til laurdag norsk tid.

