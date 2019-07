Alaphilippe: – Vi har ikkje laget til å vinne Tour de France

sport

Franskmannen har gong på gong overraska i årets ritt. Med seks etappar igjen leier 27-åringen det største sykkelrittet i verda med dryge eitt og eit halvt minutt på regjerande meister Geraint Thomas. Bak jagar òg andre kanonar som Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk og Egan Bernal.

I den siste veka ventar fire tøffe etappar i dei franske alpane. Alaphilippe elskar å sykle med den gule leiartrøya, men veit at det ikkje er mykje som skal til for at han mistar han.

– Eitt minutt og tre sekund føre, det er både mykje og veldig lite. Ei svakheit på eit fjell i 15–20 kilometer så er alt over, sa han på kviledagen måndag.

På førehand hadde dei aller færraste trudd at Alaphilippe skulle blande seg inn i kampen om å vinne Tour de France. No er han plutseleg ein realistisk kandidat. 27-åringen hadde neppe trudd det sjølv før rittet starta. Han meiner i alle fall at laget hans Quickstep ikkje er eigna for å vinne.

– Vi har ikkje laget til å vinne Tour de France. Vi visste alle det då vi kom hit med tre leiarar på laget. Oppgåva mi var å få til noko i byrjinga av Touren. Ein kan ikkje ha fem hjelparar til kvar leiar, sa han.

I tillegg til Alaphilippe, blir det satsa hardt på spurtar Elia Viviani og klatraren Enric Mas. Førstnemnde snytte Alexander Kristoff for etappesiger på den fjerde etappen. Spanske Mas er nummer 26 i samandraget.

