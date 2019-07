Wormgoor truleg ferdig i Brann

sport

Det stadfestar Branns sportssjef Rune Soltvedt til BA.

Ifølgje lokalavisa strekte Brann seg langt for å hente den nederlandske stopparen i si tid. Med ei lønn på over tre millionar kroner i året, er ikkje klubben i stand til å strekke seg lengre sidan inntektene blir mindre fordi dei rauk ut allereie i første kvalifiseringsrunde i europaligaen.

– Dette er ei heilt grei sak. Det er ingen vonde kjensler i dette, for Vito er ein person vi set stor pris på å ha i klubben, men vi blir ikkje samde no. Ein skal aldri avvise noko i fotballen, ikkje noko er skrive i stein. Men avstanden er for stor no, og sånn er fotballen av og til, seier sportssjefen.

30 år gamle Wormgoor har spelt 70 kampar og scora 10 mål for Brann sidan overgangen frå Aalesund etter 2016-sesongen.

(©NPK)