Henrik Christiansens første VM-medalje på 800 meter fri

Det var den første medaljen til nordmannen på distansen. Han vart nummer fem i VM i 2015 og nummer fire i VM i 2017 på distansen.

Christiansen opna betydeleg tøffare enn han har pleidd å gjere og heldt femteplassen halvvegs. Etter 450 meter var han oppe på tredjeplassen. Etter 600 var han på andreplass, og han heldt heilt inn.

Han var derimot sjanselaus på gullet som gjekk til italienaren Gregorio Paltrinieri med 7.39,27. Det var europarekord.

– Yes. F … så herleg. Dette var digg. Det er dette vi jobbar for. No nærmar vi oss òg europarekorden. Det er no berre eit par sekund opp, sa Christiansen i sigersintervju med svenske SVT.

– 7.41 er mykje betre enn det eg hadde håpt på. Sølv er heilt fanatisk. Det er eitt år til OL og 800 meter som ny olympisk øving. Det er dette som vi seier er øvinga mi, sa nordmannen.

– No har eg fått trent eit heilt år utan skadar. Når eg får trent utan sjukdom og skadar, så er eg der eg skal vere, sa han.

Øvinga er på OL-programmet i Tokyo neste år.

