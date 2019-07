Ingebrigtsen stadfestar: Spring både 1500- og 5000 meter i VM

sport

Det fortel Ingebrigtsen til Stavanger Aftenblad.

– Etter å studert løpsopplegget, i Aftenbladet faktisk, er eg sikker på at eg skal klare 5000 meter utan at det øydelegg for 1500 meter. Det er ein medaljesjanse eg ikkje vil gå glipp av, seier Ingebrigtsen til avisa.

Forsøket på 5000 meter er fredag 27. september, med finale måndagen etter. Torsdag 3. oktober er det forsøk på 1500 meter, semifinale er dagen etter, medan finalen er søndag.

– Det er faktisk heile seks dagar mellom dei to finalane. Det er null problem. Forsøket på 5000 meter går vanlegvis roleg, heller ikkje finalen pleier vere noko køyr før dei siste rundane, fortset Ingebrigtsen.

Ungguten sette ny norsk rekord med 13.02,03 på 5000-meteren i London laurdag, i eit stemne der han var nest best. Han er ein av outsiderane på distansen i VM.

Den eldste løparbroren Henrik klarte VM-kravet på 5000 meter søndag, medan Filip var klar for lenge sidan. Dermed er alle for første gong klare for eit senior-VM saman.

(©NPK)