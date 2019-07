Rally: Petter gir seg, Oliver debuterer i Wales

sport

Petter Solberg takkar av etter 21 år, medan sonen VM-debuterer under Rally Wales frå 3. til 6. oktober. Begge skal køyre i R5-klassen – Solberg junior i ein Polo GTI R5, som han allereie har ratta til gull i den latviske rallymeisterskapen før siste runde står att.

Solberg senior køyrer òg ein Polo og vil få eit gjensyn med den mangeårige kartlesaren sin Phil Mills. Duoen vann den britiske VM-runden fire år på rad i rally-VM mellom 2002 og 2005. Det var òg i Wales at Solberg kunne juble for sin einaste VM-tittel i rally i 2003.

– Det kjem til å bli emosjonelt å konkurrere mot son min for første gong i ein VM-runde. Veka i Wales blir spesiell for Solberg-familien der eit kapittel blir lukka samtidig som eit anna byrjar, seier Petter Solberg.

– Pappa er det store forbildet mitt, og eg har så mange minne frå sigrane hans i Wales. Tidlegare i år testa eg vegane (Sweet Lamb-prøven) i Wales, og eg fekk gåsehud på armen første gong, seier Oliver Solberg.

– Målet mitt er å gjennomføre rallyet, skaffe erfaring og ha det gøy i bilen. Det er ein av dei mest tekniske rundane i rally-VM, og ein må ha respekt for terrenget og konkurransen, seier Solberg junior som er litt usikker på om han kan slå opphavet.

Det er likevel ein liten føresetnad for at Oliver kan starte løpet. Han må nemleg klare førarprøven i Sverige veka før løpet for å få gyldig førarkort. Hittil har 17-åringen køyrt på dispensasjon og mellombels førarkort i Latvia.

