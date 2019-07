Solskjær: Nye spelarane vil få tid til å tilpasse seg

sport

Ole Gunnar Solskjær snakka med pressa i forkant av treningskampen mot Tottenham i Shanghai torsdag. Det vart ein spørsmålet rundt spelarkjøp før overgangsvindauget stenger.

– Vi må vere tolmodige med nye spelarar, for det vil alltid ta litt tid for nye spelarar å tilpasse seg Uniteds stil. Kanskje bortsett frå meg sjølv, som brukte seks minutt i den første kampen min, sa Solskjær til latter frå salen.

Solskjær debuterte i United-drakta med eit brak 25. august i 1996 med å score etter berre nokre få minutt på bana mot Blackburn.

– Eg er godt fornøgd med dei to de nemner, Daniel (James) og Aaron (Wan-Bissaka), men som sagt det er viktig å vere tolmodige. Det er ein lang sesong, og det er viktig å få dei rette spelarane. Viss ein møter på hindringar, så er det ikkje berre å hoppe unna og velje andre løysingar midt i sesongen, sa Solskjær.

Det var naturlegvis spørsmål rundt Romelu Lukaku som ikkje spelte kampen mot Inter sist. United skal ha avslått eit tilbod frå nettopp Inter om kjøp av den belgiske tanksenteren.

– Lindelöf er tilbake, men Lukaku speler ikkje etter at han vart skadd på trening. Han har fått behandling av fysioterapeutane. Hadde skaden vore verre, hadde vi sendt han heim, sa Solskjær.

Manchester United jaktar den fjerde sigeren sin under treningsturneen i Australia, Singapore og Kina.

– Eg har verkeleg tru på desse spelarane. Det er viktig at vi får ein god start på sesongen. Du gir jo deg sjølv sjansen framover viss du får ein god start. Vi har jo snakka om det siste halvåret eg har vore i jobben, men no legg vi fundamentet både mentalt og fysisk. Denne turneen er òg med på å bygge lagånda.

– Vi har fått mange gode resultat i oppkøyringa, og det er oppløftande, men det er ikkje det som er viktig akkurat no. Det viktigaste er å finne måten vi skal spele på framover og la flest mogleg prøve seg i startellevaren, sa Solskjær

Tysdag gjestar Manchester United Ullevaal, der Kristiansund er motstandar.

(©NPK)