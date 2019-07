Talet på rasismesaker i engelsk fotball auka med 43 prosent

sport

Det viser tal frå antirasismeorganisasjonen Kick It Out.

Førre sesong vart det rapportert om 274 rasismesaker i engelsk topp- og breiddefotball. Det er ein auke på 43 prosent frå førre sesong.

– Vi får mange rapportar om at spelarar blir bedne om å «dra tilbake der dei kjem frå». Det har vi ikkje sett på ei stund, og det verkar å vere ei følgje av Brexit, seier Roisin Wood i Kick it Out til BBC.

Totalt har det vorte rapportert om 581 tilfelle av diskriminering, noko som er ein dobling på fem år. Talet på diskrimineringssaker har no auka sju sesongar på rad.

– Politikarar må ta dette særs seriøst. Dei styrer landet og set tonen. Samfunnet blir spegla i fotballen, seier Wood.

Diskrimineringssaker om religion og livssyn opplevde ein auke på 75 prosent frå 36 til 63 saker. Tala omfattar mellom dei saker om islamofobi og antisemittisme.

