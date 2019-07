Liverpool klarte berre uavgjort

sport

Det portugisiske topplaget tok leiinga etter berre fire minutt ved Bruno Fernandes. Langskotet frå 30 meter gjekk rett på Liverpools keeper Simon Mignolet. Den belgiske sisteskansen klarte likevel ikkje å få kroppen nok bak ballen, og dermed segla han inn i nettmaskane bak han som ein gedigen keepertabbe.

Landsmann Divock Origi skapte balanse i rekneskapen etter 17 minutt då han fekk ein enkel jobb med å setje inn 1–1 frå kloss hald etter ei heading frå Jordan Henderson.

Like før pause snudde Georginio Wijnaldum kampen. Åleine med keeper avslutta han via ein sklidande Sporting-spelar og i mål.

Men Fernandes var ikkje ferdig for kvelden. I det 53. minuttet spelte han fri brasilianske Wendel inne i sekstenmeteren. Han fekk både tid og plass til å kontant setje inn det siste målet i kampen.

Sluttresultatet 2–2 betyr samtidig at dei engelske meisterligavinnarane reiser heim frå USA utan siger. Fasiten vart 2-3-tap for Dortmund, 1-2-tap for Sevilla og til slutt eit uavgjortresultat mot Sporting.

Liverpool mangla trioen på topp i Roberto Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mané, og dessutan keeper Alisson Becker. Dei fire er venta å vere tilbake på laget når Klopp tar det med til Edinburgh for å møte Napoli søndag i den nest siste treningskampen før sesongstart.

(©NPK)