Coe einaste kandidat som IAAF-president

Det opplyste IAAF fredag.

Den 62 år gamle briten tok over presidentvervet i 2015 etter kontroversielle Lamine Diack. Senegalesaren sat 16 år i vervet og i perioden hans vart det gjort lite mot doping. Då Coe tok over, klarte IAAF og ta stilling til dopingproblematikken i Russland og utestengde nasjonen.

I juni gjekk franske styresmakter ut og sa at 86 år gamle Diack og sonen hans Papa Massata Diack vil bli stilt for retten tiltalt for korrupsjon og kvitvasking av pengar.

Sakene rundt Diack har dominert Coes første periode som president saman med det russiske dopingproblemet.

Coe vann OL-gull på 1500 meter i både 1980 og 1984.

Valet av ny president skjer på IAAF-kongressen i Doha i forkant av friidretts-VM.

