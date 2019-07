Rapinoe hardt ut mot Hegerbergs VM-fråvær: – Skam dykk

sport

Ada Hegerberg er kåra til den beste fotballspelaren i verda, men ønsker ikkje å spele for Noreg. 24-åringen har tidlegare uttalt at ho vart «knekt psykisk» av å spele for landslaget.

Valet gjorde at verdsmeisterskapen i sommar gjekk utan den norske Ballon d'Or-vinnaren. Det får USAs stjernespelar Megan Rapinoe (34) til å reagere.

I eit intervju med ESPN uttaler Rapinoe at ho støttar Hegerberg fullt ut sjølv om ho ikkje kjenner til alle detaljane i valet om å droppe landslagsspel.

– Ho følte openbert at det var det beste for henne for at ho kan halde fram å kjempe for tinga ho kjempar for. Eg skal innrømme at eg var veldig trist for ikkje å sjå eit sånt talent i VM. Det er scena ho fortener, seier Rapinoe i intervjuet, som VG omtalte først i Noreg.

34-åringen vart kåra til Den beste spelaren til VM og scora då USA slo Nederland 2–0 i finalen. I tillegg fekk ho òg Gullstøvelen som måldronning.

I intervjuet vel Rapinoe å rette kritikk mot dei som bidrog til at Hegerberg valde å seie nei til vidare landslagsspel for Noreg etter EM i 2017.

– Eg skulle ønske at ho vart sett i ein posisjon der ho følte at ho kunne spele. Til alle dei involverte folka som sette henne i ein posisjon der ho berre ikkje følte at ho kunne spele VM: Skam dykk. Dette er dykkar feil. De robba verda for ein av dei beste spelarane på ein av dei største scenene, uttaler USAs stjernespelar.

