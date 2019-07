Sjöström vart historisk med bronse på 100 meter fri

sport

25-åringen vart slått av Simone Manuel frå USA og australske Cate Campbell, men bronsen var svenske Sjöströms 14. VM-medalje. Det er mest i historia, skriv Aftonbladet.

Førebels i denne meisterskapen har ikkje Sjöström tatt gull. I tillegg til bronsen fredag har ho tatt sølv i 100 meter butterfly og bronse i 200 meter fri. Tidlegare i karrieren har ho fire VM-gull.

– Eg er glad for medaljen, men ho er jo umogleg å slå, sa svensken til SVT om gullvinnar Manuel.

Sjöström meinte vidare at ho hadde starta spurten for tidleg og at ho ikkje klarte å svare då konkurrentane auka tempoet mot slutten.

Bronsevinnaren var 42 hundredelar bak amerikanske Manuel. Sølvet var Sjöström berre tre hundredelar unna.

